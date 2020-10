Die Cottbuser Stadtverwaltung wird die Corona-Kontrollen verstärken. Das hat Stadtsprecher Jan Glossmann am Dienstag angekündigt. Die Kontrollen würden in dem Rahmen durchgeführt werden, wie Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Auslöser ist neben der zunehmenden Zahl an Corona-Neuinfektionen in Cottbus auch der Umstand, dass in einer Gaststätte offenbar das Führen von Unterlagen zur Kontaknachverfolgung nicht ernst genommen wurde. In dem Restaurant hatten sich vor kurzem auch Gäste aufgehalten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Gesundheitsamt konnte daraufhin aber nicht alle anderen Gäste ermitteln. Das Restaurant ist nach wie vor geschlossen.

Nun soll die Einhaltung der Regeln intensiver überprüft werden, heißt es. Die Kontrollen schließen auch die Einhaltung der Maskenpflicht in Geschäften ein.