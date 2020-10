rbb: Herr Hufert, macht der neue Lockdown aus ihrer Sicht Sinn?

Frank Hufert: Wir haben eine exponentiell ansteigende Fallzahl in großen Teilen der Bundesrepublik. Das bedeutet auch, dass die Gesundheitsämter zum großen Teil nicht mehr nachkommen. Sie können die lokalen Ausbrüche nicht mehr nachverfolgen, um das Ausbruchsgeschehen zu evaluieren und in den Griff zu bekommen. Da gibt es kaum noch eine andere Möglichkeit, als dass man versucht, mit den Maßnahmen das Ausbruchsgeschehen herunterzuregeln.



Es liegt allerdings vor allen Dingen an den Leuten. Die Menschen müssen mitmachen. Wir können noch so viele Verbote machen: Wenn die Leute sich nicht daran halten und man das dann auch nicht überprüft, dann werden wir nicht so ein gutes Ergebnis erzielen. Deshalb gilt für jedermann: Minimieren sie ihre Kontakte, auch in ihrer Familie. Machen sie möglichst Homeoffice, tragen sie eine Schutzmaske, halten sie Abstand. Sehen sie zu, dass die Räume, in denen sie sich aufhalten, gut gelüftet sind. Das ist die einzige Möglichkeit, die uns bleibt.