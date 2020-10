Der größte Weihnachtsmarkt der Lausitz in Cottbus fällt in diesem Jahr aus. Das hat die Stadt am Freitag mit Blick auf die Corona-Pandemie verkündet. Die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner berechnet, liegt hier aktuell bei über 100.

Zuvor hatten schon Spremberg, Lehde, Lübbenau, Calau und Forst ihre Märkte abgesagt.

Elsterwerda und Herzberg halten dagegen zunächst an Weihnachtsmärkten fest. Die Stadt Vetschau will ihren Markt an die Slawenburg Raddusch verlegen.