Elbe-Elster ist viertes Risikogebiet in Südbrandenburg

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich 71,69 von 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen in Elbe-Elster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei mehr als 50 Fällen gelten strengere Corona-Schutzvorkehrungen, wie zum Beispiel ein Verbot von Familienfeiern mit mehr als zehn Personen.

Der Landkreis Elbe-Elster gilt seit Montag als Corona-Risikogebiet. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Brandenburger Gesundheitsministeriums hervor. Der Landkreis ist damit nach der Stadt Cottbus und den Kreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz das vierte Risikogebiet in Südbrandenburg. Der Landkreis Dahme-Spreewald liegt unterhalb der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Fällen.

In Cottbus liegt der Inzidenzwert am Montag bei 92,3, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz bei 77,72. Einen starken Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz hat es im Landkreis Spree-Neiße gegeben. Dort liegt der Wert mittlerweile bei 85,3. Es ist der höchste Wert in Südbrandenburg.

Dahme-Spreewald liegt mit 47,43 unter dem Risiko-Grenzwert von 50. Dort gelten dennoch Einschränkungen nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes. So müssen beispielsweise in Büros und Verwaltungsgebäuden Masken getragen werden, wenn man nicht am Arbeitsplatz ist.