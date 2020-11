Der Spree-Neiße-Kreis reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen im Kreis mit einer erweiterten Maskenpflicht. Seit Freitag gelten strengeren Regeln für Reisende und Besucher von Märkten. Das hat der Kreis in einer Pressemitteilung [lkspn.de] bekannt gegeben.

Nach Zahlen des Brandenburger Gesundheitsministeriums [kkm.brandenburg.de] vom Freitag ist der Inzidenzwert in Spree-Neiße inzwischen auf 166,20 gestiegen - und damit fast so hoch wie in Elbe-Elster (166,95), dem Kreis mit den meisten registrierten Neuinfektionen des Landes innerhalb einer Woche, auf 100.000 Einwohner gerechnet. Auch in Elbe-Elster gilt seit Freitag eine verschärfte Maskenpflicht.