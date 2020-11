In der jetzigen Situation zeige sich, dass bestimmte Egoismen Einzelner wichtiger seien als das Gemeinwohl. In dem Aufruf weisen die Rettungskräfte darauf hin, dass die wirklich schwierige Zeit erst noch komme.

Eindringlich warnen Cottbuser Rettungskräfte vor einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems. In einem gemeinsamen Aufruf haben der ärztliche Leiter des Cottbuser Rettungsdienstes und der Leiter der Feuerwehr am Mittwoch an die Bevölkerung apelliert, die Regeln gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzuhalten. Es gehe längst nicht mehr darum, die Pandemie "verschwinden zu lassen", sondern aktuell darum, das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen zu stoppen.

Die Kontrolle über die Pandemie sei längst verlorengegangen, weil der Egoismus vieler Mitmenschen wichtiger gewesen sei, als das Wohl aller, heißt es in dem Appell. "Das Virus aufzuhalten, verschwinden zu lassen, ist ein Fernziel - im Moment geht es darum, die exponentielle Ausbereitung des SARS-CoV2-Virus zu verlangsamen und einzudämmen. Das Ziel, dieses Virus unter Kontrolle zu halten, wurde in der Stadt Cottbus und den meisten Regionen in Deutschland deutlich verpasst", so die Verfasser.

Auf die exponentielle Verbreitung einer einzelnen Krankheit sei das deutsche Gesundheitssystem nicht vorbereitet, heißt es weiter. Sie verdeutlichen das am Beispiel des Cottbuser Thiem-Klinikums. Dort gebe es üblicherweise 24 Intensivbetten. Sind diese belegt, arbeite das Klinikum an der Belastungsgrenze. Fast durchgängig seien seit Anfang November 12 der 24 Betten mit Covid-Patienten belegt gewesen. Die restlichen 12 sollen ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Für andere Patienten, etwa Herzinfarkte oder Opfer schwerer Verkehrsunfälle, seien zwar zusätzliche Kapazitäten geschaffen worden, es sei aber zu erwarten, dass die Intensivbetten in naher Zukunft belegt sein werden. Zudem gebe es eine sehr angespannte Personalsituation.

"Die Lage ist sehr ernst", heißt es zum Abschluss in dem Aufruf der Rettungskräfte. Jeder könne durch einfache Mittel, wie das Einhalten der AHA-Regel, seinen Beitrag dazu leisten, dass der Rettungsdienst nicht kollabiert.