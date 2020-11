Baumgertel vermutet, dass die Hygienemaßnahmen gegen das Coronavirus dabei eine wichtige Rolle spielen. "Die Leute waschen sich mehr die Hände, sie tragen Mund-Nasen-Schutz und halten Abstand. Das bedeutet auch, dass andere Infektionskrankheiten weniger auftreten", so der Apotheker.

Die Auswirkungen der Coronaschutzmaßnahmen sorgen für einen Rückgang der Nachfrage nach Medikamenten. Das sagt der Sprecher der Cottbuser Apotheken, Andreas Baumgertel. Man stelle, anders als sonst zu dieser Jahreszeit, keine verstärkte Nachfrage nach Erkältungsmitteln fest, so Baumgertel.

Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns seien beispielsweise rund 40 Prozent weniger Antibiotika verkauft worden. So seien im Mai 2019 in seiner Apotheke rund 70 Husten- und Fiebersäfte verkauft worden - in diesem Jahr lediglich sieben. "Die Schüler hockten zu Hause und haben sich dadurch nicht anstecken können", erklärt Baumgertel.

Allerdings haben die Corona-Maßnahmen nicht nur Auswirkungen auf die Nachfrage von Medikamenten: Durch außerplanmäßige Schul- und Kitaschließungen ist auch das Personal in den Apotheken knapp: Allein in der Apotheke von Andreas Baumgertel fehlen fünf von 20 Mitarbeiterinnen, weil sie auf ihre Kinder aufpassen müssen.