Bisher gibt es keinen Handwerksbetrieb in Südbrandenburg, der durch die Corona-Pandemie pleite gegangen ist. Dieses Fazit hat am Freitag der Hauptgeschäftsführer der Cottbuser Handwerkskammer, Knut Deutscher, gezogen. Das hänge auch damit zusammen, dass das Insolvenzrecht noch bis Ende des Jahres ausgesetzt sei, so Deutscher. Der Mut, sich selbstständig zu machen, sei aber gegenüber den Vorjahren um sieben Prozent zurückgegangen. Das bereite ihm Sorge, sei aber auch in dieser Situation verständlich.

Die Pandemie habe deutliche Auswirkungen auf das regionale Handwerk. Betroffen seien vor allem die rund 600 Kosmetikbetriebe im Kammerbezirk. Sie hätten nicht verstanden, warum sie erneut schließen mussten. Er persönlich sei ebenfalls davon überzeugt, dass Kometikerinnen Meisterinnen der Desinfektion seien. Sie hätten deshalb analog zu den Friseurbetrieben weiter arbeiten können.

Betrofffen seien beispielsweise auch Wäschereien, die als Auftraggeber Hotels und Gastätten im Spreewald haben. Mit deren Schließung würden auch hier die Aufträge wegfallen.