Corona-Not macht erfinderisch, auch wenn es um den Weihnachtsmann geht. Wie die Stadt Cottbus am Montag informierte, bedient sich der Rauschebart digitaler Technik, um mit den Kindern trotz Abstandsgebot in Kontakt zu kommen. Der Weihnachtsmann verschickt persönliche Grüße per Video und will Kinder mit einem Videotelefonat überraschen. Die Übermittlung der Geschenke erfolge dann auf magische Weise, heißt es.



Außerdem hat der Cottbuser Weihnachtsmann in diesem Jahr erstmals einen eigenen Wunschzettelbriefkasten in der Innenstadt. Wer dort einen frankierten Rückumschlag beilegt, der erhalte auch eine persönliche Antwort vom Cottbuser Weihnachtsmann, heißt es.