Der Elbe-Elster-Kreis reagiert auf die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen im Kreis und verschärft die Maskenpflicht. Betroffen sind verschiedene öffentliche Bereiche, gab der Kreis am Donnerstag in einer Pressemitteilung [lkee.de] bekannt.

In keinem anderen Kreis Brandenburgs ist die Inzidenzzahl aktuell so hoch, wie im Elbe-Elster-Kreis. Nach Angaben des Landes-Gesundheitsamtes [kkm.brandenburg.de] lag sie am Donnerstag bei 164. Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen wurden auf 100.000 Einwohner 164 Neuinfektionen registriert.