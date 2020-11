Frank Mittwoch, 04.11.2020 | 12:40 Uhr

Ich wusste es! Aber niemand wollte hier in den Kommentaren auf die Experten und mich hören! "Sind doch nur so wenige auf der Intensivstation und überhaupt kaum Infizierte. Von wegen exponentielles Wachstum, alles nur Panikmache der Leitmedien!" Und jetzt? Was sagt Ihr jetzt, Ihr Skeptiker, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und -Verharmloser? Oh, lasst mich raten: Alles nur ein Fake, oder? Die Patienten gibt es gar nicht oder sind nur Schauspieler. :D