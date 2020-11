dpa/Stephan Goerlich Audio: Antenne Brandenburg | 27.11.2020 | Holger Kessler | Bild: dpa/Stephan Goerlich

Corona-Hotspot in Brandenburg - Oberspreewald-Lausitz als erster Landkreis bei 7-Tage-Inzidenz über 300

Nirgendwo in der Region ist der Inzidenzwert aktuell so hoch wie in Oberspreewald-Lausitz. Landrat Siegurd Heinze kündigt daher strengere Corona-Regeln an. Auch andere Kreise in Südbrandenburg kämpfen mit hohen Fallzahlen und suchen nach Erklärungen. Von Martin Schneider



Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Südbrandenburg will schärfere Corona-Beschränkungen erlassen. Das hat Landrat Siegurd Heinze (parteilos) am Donnerstagabend im Kreistag angekündigt. Hintergrund seien die nach wie vor hohen Infektionszahlen im Kreis. Nirgendwo sonst in Brandenburg ist der Inzidenzwert am Freitag so hoch, wie in Oberspreewald-Lausitz. Nach Angaben des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) liegt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet bei rund 335,60 [kkm.brandenburg.de]. Damit liegt überhaupt zum ersten Mal ein Brandenburger Landkreis bei der 7-Tage-Inzidenz über einem Wert von 300.



Suche nach der Ursache für Südbrandenburg-Zahlen

Es ist auffallend, dass im Süden des Landes die Corona-Zahlen besonders hoch sind. Bei der Frage nach der Ursache, haben die Landkreise unterschiedliche Vermutungen. Eine allgemeine und einheitliche Erklärung gebe es aber nicht. Eine Sprecherin des Kreises Oberspreewald-Lausitz betonte am Freitag gegenüber rbb|24, man wolle nicht spekulieren. Man könne die Situation nicht an einem einzelnen Grund festmachen. Der Landkreis Spree-Neiße, der am Freitag einen Inzidenzwert von rund 210 hatte, sieht einen Grund für die aktuell hohe Zahl im vergleichsweise milden Verlauf der ersten Welle im Frühjahr. Damals waren die Infektionszahlen in Südbrandenburg besonders niedrig. "Die Bürgerinnen und Bürger haben sich in der langen Zeit wenig betroffenen Region in vermeintlicher Sicherheit gewiegt", erklärt eine Kreis-Sprecherin auf rbb|24-Anfrage. "Mit den ansteigenden Infektionszahlen im Herbst wurde leider nicht der persönliche Schutz in dem Maße verstärkt, den es gebraucht hätte, um der Entwicklung entgegenzusteuern." Damit spricht der Kreis die sogenannten "AHA+L-Regeln" an, Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, Alltagsmaske tragen sowie Lüften.

Der Kreis stelle "regelmäßig Verstöße" gegen das Abstandsgebot und gegen die Tragepflicht der Masken fest. Ob es einen möglichen Zusammenhang zu den ebenfalls hohen Zahlen in den benachbarten sächsischen Kreisen Görlitz und Bautzen [coronavirus.sachsen.de] gibt, könne der Kreis nicht sagen. "Für eine übermäßige Eintragung aus dem Bundesland Sachsen gibt es keine Datenlage."

Der Elbe-Elster-Kreis hat mit einer Inzidenz von 142 in Südbrandenburg nach Dahme-Spreewald den niedrigsten Wert, landesweit gesehen aber einen vergleichsweise hohen. Eine genaue Ursache dafür könne der Kreis nicht ausmachen, sagt Marten Frontzek, der persönliche Referent des Landrates, rbb|24. "Es ist aktuell ein diffuses Infektionsgeschehen." Der Kreis habe die Vermutung, dass die Infektionszahl durch Pendler nach Sachsen und Berlin hochgehalten werde. Frontzek betont aber, dass es dazu keine statistischen Erhebungen gebe.

Oberspreewald-Lausitz will Situation in Schulen überprüfen

"Wir sind ja nun leider mehr oder weniger Hotspot", hatte Oberspreewald-Lausitz-Landrat Siegurd Heinze bereits am Donnerstagabend gesagt, als der Inzidenzwert noch niedriger als am Freitag war. Wie die verschärften Corona-Regeln für seinen Kreis konkret aussehen werden, steht noch nicht fest. Laut Landrat wird "eine verschärfte Maskenpflicht wahrscheinlich ins Gespräch gebracht werden müssen." Außerdem solle die Situation in den Schulen überprüft werden, ob "das, was da ist, ausreichend ist." Wahrscheinlich sei das nicht so.

Neue Regeln könnte es nach Angaben von Heinze auch im Bereich "des täglichen Lebens" geben, also zum Beispiel für Wochenmärkte. Die Maßnahmen würden mit den Städten und Gemeinden abgestimmt werden.

Landrat will eigenes Impfzentrum nach OSL holen

Darüber hinaus hat Heinze den Kreistag über den Plan informiert, ein Corona-Impfzentrum in den Kreis Oberspreewald-Lausitz holen zu wollen. Er habe das Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) bereits in der vergangenen Woche vorgeschlagen. Zwei Standorte will der Kreis ins Rennen schicken, den Lausitzring in Klettwitz und das Kulturhaus der BASF Schwarzheide. Aus Sicht des Landrates sei es nicht nachvollziehbar, dass Menschen zum Beispiel aus Ortrand für eine Impfung bis nach Cottbus fahren sollten. "Das geht eigentlich gar nicht, weil es logistisch nicht beherrschbar sein wird." Die Möglichkeiten für ein eigenes Impfzentrum seien vorhanden. "Wir stehen bereit, wir würden auch unterstützen, im Rahmen des uns Möglichen, mit eigenem Personal aus dem Klinikum Niederlausitz." Man brauche aber auch die niedergelassenen Ärzte, die Kassenärztliche Vereinigung - "und am Ende das 'Go' vom Land Brandenburg. Und darauf warten wir." Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Brandenburg in den kommenden Wochen landesweit zwölf Impfzentren einrichten. Das hat das Gesundheitsministerium am Freitag mitgeteilt. Die ersten beiden Anlaufstellen sollen noch vor Weihnachten in Cottbus und Potsdam errichtet werden.