Oberspreewald-Lausitz will weitere Einschränkungen beschließen

Am Dienstag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberspreewald-Lausitz einen Wert von 450. Damit bleibt der Landkreis Brandenburgs Corona-Hotspot. Obwohl erst seit Montag eine neue Allgemeinverfügung gilt, soll nun erneut eine Verschärfung beschlossen werden.

Weil der Landkreis Oberspreewald-Lausitz nach wie vor der Corona-Hotspot in Brandenburg ist, will die Kreisverwaltung erneut schärfere Maßnahmen beschließen. Das sagte Landrat Siegurd Heinze am Dienstag dem rbb. Innerhalb einer Woche haben sich, Stand Dienstag, 450 von 100.000 Einwohnern im Kreis neu mit Corona infiziert.



"Wir müssen die Maßnahmen verschärfen, wir sind innerhalb eines Tages mehr als 100 in der Inzidenz nach oben gegangen", so Heinze. "Sonst kollabiert unser Gesundheitssystem und die öffentliche Ordnung leidet, das muss man ganz klar sagen", fährt er fort. Heinze spricht von Verschärfungen bei Schulen und im öffentlichen Leben. Konkreter wurde er aber noch nicht. Heinze kündigte noch für diese Woche eine entsprechende Bekanntmachung an.