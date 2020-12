In Cottbus gilt in der Silvesternacht bis zum Neujahrsmorgen ein Böllerverbot. Darüber hat die Stadt am Dienstag informiert. [externer Link]



Eine entsprechende Allgemeinverfügung tritt am Mittwoch, 30.12.2020, in Kraft. Darin ist geregelt, dass im gesamten Stadtgebiet, d. h. auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen zum Jahreswechsel untersagt ist. Dies gilt am 31.12.2020 ab 0:00 Uhr bis 01.01.2021, 24:00 Uhr.

Das momentane Ausgangsverbot von 22 Uhr bis 5 Uhr beginnt in der Nacht zwischen Silvester und Neujahr erst um 2 Uhr und dauert bis 5 Uhr.