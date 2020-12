Björn Frankfurt/Oder Freitag, 04.12.2020 | 15:16 Uhr

Die bisherigen Regeln scheinen ja schon nicht viel gebracht zu haben bzw. an den wesentlichen Infektionswegen vorbeizugehen - also warum sollte man auch solche Regeln verschärfen. Warum übt man nicht mal ein wirksame Epidemiekontrolle aus und starrt nur handlungsunfähig auf die steigenden Zahlen wie das Kaninchen auf die Schlange? Wie eine Epidemie wirksam und schnell bekämpft werden kann, ist in mehreren Beispielen weltweit zu beobachten und es gibt auch genügend Vorschläge dafür von Fachleuten in Deutschland - nur machen müßte man es mal.