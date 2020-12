Die Cottbuser Messehallen sollen zum Corona-Impfzentrum umgebaut werden. Das hat Ordnungsdezernent Thomas Bergner am Dienstag dem rbb bestätigt.

Damit würde der zweite konkrete Standort eines Impfzentrums in Brandenburg feststehen. Bislang war lediglich bekannt, dass das Zentrum in Potsdam in der Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg aufgebaut werden soll. Insgesamt soll es elf Impfzentren geben, unter anderem in Ostbrandenburg wird noch nach geeigneten Immobilien gesucht.