imago/ITAR-TASS Audio: Antenne Brandenburg | 16.12.2020 | Christian Matthée | Bild: imago/ITAR-TASS

Interview | Start der Brandenburger Impfzentren - "Wir haben eine klare Zusage, dass am 5. Januar gestartet wird"

16.12.20 | 18:09 Uhr

Die ersten Impfzentren in Brandenburg - n Cottbus und Potsdam - sollen am 5. Januar startklar sein. Das hat der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Peter Noack, gesagt. Wie weit die Vorbereitungen sind, erläutert er im Interview.



Die ersten Brandenburger Impfzentren in Cottbus und Potsdam sollen am 5. Januar 2021 an den Start gehen. Das sagte der der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Peter Noack, am Mittwoch dem rbb.

rbb: Herr Noack, eigentlich sollten die ersten Impfzentren für Brandenburg schon im Dezember fertig sein...

Peter Noack: Aktueller Stand ist ja, dass bis vorgestern der Impfstoff erst am 29. Dezember zugelassen werden sollte. Das hat sich ein bisschen verändert. Der soll jetzt am 23. Dezember zugelassen werden. Wir haben eine Planung auf Basis des 29. Dezember gemacht und wollten die Impfzentren in Cottbus und Potsdam am 11. Januar eröffnen. Da das Zulassungsdatum vorgezogen wurde, ziehen wir auch vor und werden, derzeitiger Stand im Projekt, am 5. Januar die beiden Impfzentren eröffnen.

Peter Noack | Bild: rbb

Heißt das, dass die Zentren zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einsatzbereit sind? Nein, jetzt noch nicht. Wenn der Impfstoff schon in der kommenden Woche zugelassen werden soll, warum dann erst die Eröffnung der Zentren am 5. Januar? Der Impfstoff muss noch verteilt werden. Er muss vom Bund erst einmal in das Land Brandenburg kommen und vom Land in die Impfzentren geliefert werden. Es sind auch noch ein paar weitere Vorbereitungsmaßnahmen notwendig. Impfzentren funktionieren in Gänze erst richtig, wenn davor ein Call-Center geschaltet ist, das die Termine zum Impfen vergeben kann. Das Call-Center wird am 4. Januar an den Start gehen. Dafür ist auch jetzt erst der Vertrag unterschrieben worden.

Die Messehallen in Cottbus | Bild: rbb/Th. Krüger

In Cottbus soll das Impfzentrum in den Cottbuser Messehallen entstehen. Ist sie dafür schon angemietet? Ja, der Standort ist geklärt. Der Mietvertrag ist ausgehandelt. Er hat, glaube ich, auch schon eine Unterschrift, das ist alles geklärt. (...) Wir haben eine klare Zusage von unseren Projektmitarbeitern, die sich mit dem Thema befassen, dass am 5. Januar gestartet wird. Wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Der Impfstoff braucht eine Kühlung, er muss gelagert werden. Gebraucht werden auch Mitarbeiter - Ärzte, Pfleger, Helfer. Ist dafür gesorgt? Ja, alles. Wenn ich sage, am 5. Januar gehen die an den Start, dann heißt es auch, dass dafür das notwendige Personal da ist, dass alle logistischen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Wir brauchen einen Kühlschrank im Impfzentrum ja nicht als Tiefkühlschrank mit minus 70 Grad - das wird zentral verwaltet. Der Impfstoff kommt in einen [normalen, Anm.d.Red.] Kühlschrank, darin wird er aufbewahrt und muss dann in ungefähr fünf Tagen verimpft werden.

Wie genau kommen die Verbraucher dann an ihre Impfung? Sie haben schon die Call-Center angedeutet… Das ist ja auch eine Rahmenbedingung, die Voraussetzung war. Am Dienstag ist eine Impfverordnung ergangen vom Bundesgesundheitsministerium, also von Herrn Jens Spahn (CDU). Darin stehen die Priorisierungen drin - verschiedene Gruppen mit höchster Priorität, mit hoher und mit geringer Priorität. In der höchsten sind unter anderem Personen genannt, die das 80. Lebensjahr überschritten haben. Dazu kommen Personen, die in Alten- oder Pflegeheimen sind, einschließlich des Personals sowie Mitarbeiter in gesundheitlichen Einrichtungen, die ein sehr hohes Risiko der Ansteckungsgefahr haben. Das geht in Richtung Intensivmedizin und so weiter. Es startet eine Bundeskampagne zum Impfen, in der alle Bürger aufgerufen werden, eine Impfung zu machen. In der wird sich auch wiederfinden, wer als erstes die Ansprüche hat. Darin wird auch stehen, wie man zu der Impfung kommt.

Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview mit Peter Noack führte Florian Ludwig, Antenne Brandenburg. Sendung: Antenne Brandenburg, 16.12.2020, 16.10 Uhr