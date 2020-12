Die Weihnachtsferien stehen an, doch die Kinder sind schon zu Hause, im Home-Schooling. Noch vor einem Jahr war das unbekanntes Terrain. Seitdem hat sich in den Schulen sehr viel getan, wie ein Blick nach Südbrandenburg zeigt.

Für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte geht in wenigen Tagen ein gänzlich anderes Schuljahr zu Ende als gewohnt. Die Corona-Pandemie hat den Unterricht umgekrempelt und sichtbar gemacht, wo es mit der Digitalisierung noch klemmt. "Jetzt, zum Ende des Schuljahres, haben viele Dinge einen sehr positiven Verlauf genommen", zieht der Leiter des Cottbuser Schulamtes, Uwe Mader, am Donnerstag Bilanz. Die Lehr- und Lernbedingungen in Südbrandenburg seien besser geworden, sagte er dem rbb. Doch es werde noch Monate dauern, bis alle Schulen auf einem Level sind.

Aus Sicht von Uwe Mader geht ein anstrengendes Jahr zu Ende. Er ist als Schulamtsleiter Cottbus für den kompletten Süden Brandenburgs zuständig, dazu gehören über 180 Schulen in öffentlicher Trägerschaft und 30 in privater. "Ich denke, alle sind ganz froh, dass die letzten Tage erreicht sind. Es war doch für viele eine ganz schöne Herausforderung in den letzten Wochen, was wir von den Lehrkräften aber auch den Schulleitungen abverlangt haben.“

Rückblickend habe vieles geklappt, aber das "eine oder andere nicht so gut". Grund sei laut Mader mit Sicherheit, dass so eine Situation, wie sie durch die Corona-Pandemie entstanden ist, für alle neu war. "Ich muss mal sagen: Wir haben sehr viel Lehrgeld gezahlt."

Die technische Ausstattung der Schulen sei Anfang des Jahres in manchen Bereichen "sehr fragwürdig" gewesen, erklärt Mader. Sie konnte aber durch Geld von Land und Schulträgern wesentlich verbessert werden, so der Leiter. Probleme habe es auch beim Organisieren des Home-Schoolings gegeben. Anfangs seien Unterrichtsmaterialien noch per Kopiervorlage verteilt worden, Absprachen mit Eltern fanden klassisch per Telefon statt.