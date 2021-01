Am Staatstheater Cottbus wird es voraussichtlich bis Ostern keinen Spielbetrieb geben. Das hat das Theater am Donnerstag mitgeteilt. Außerdem finden aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende Februar auch keine Proben statt.

Die Unterzeichner haben sich gemeinsam mit Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) auf vier Grundprinzipien für Kultur in Zeiten von Corona geeinigt. Demnach stehen sie zur Verlängerung des Lockdowns, weil sie nach eigenen Angaben sehen, "dass kurzfristig nur eine radikale Kontaktbeschränkung hilft". Sollte sich das Pandemie-Geschehen wider Erwarten so entwickeln, dass frühere Öffnungen möglich sind, wollen die Bühnen und Orchester "so schnell wie möglich den Spielbetrieb wiederaufnehmen - und sei es mit Einschränkungen".

Da die Einrichtungen auch weiterhin Kultur anbieten möchten, wollen die Unterzeichner Konzepte entwickeln, wie das analog und digital möglich wäre. Ein weiterer Punkt betrifft den Umgang mit Mitarbeitern. "Die aktuelle Situation ist für Künstlerinnen und Künstler aller Sparten und alle in der Kulturwirtschaft Beschäftigten nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine psycho­logische Katastrophe", heißt es in dem Papier. Das gelte vor allem für die freiberuflich Tätigen. Deshalb würden "die institutionell geförderten Einrichtungen [zusagen], auch im Lockdown nach Möglichkeiten zu suchen, Freischaffende weiter einzubeziehen und ihnen Verdienst­möglichkeiten anzubieten."