rbb: Herr Hohlfeld, Sie haben zusammen mit Kollegen in ganz Deutschland während des ersten Lockdowns untersucht, welche Belastung viel Tele-Arbeit, viel Home-Schooling mit sich bringt. Wie sehr belastet so ein Lockdown unser Internet?

Wir sehen also, es ist eine sehr flexible Infrastruktur. Wir haben große Fortschritte in der Technologisierung, also im Schalten von neuen Kapazitäten. Das verdanken wir der vielen Forschung ins Internet und dem hohen technischen Fortschritt bei den Providern. Wir haben aber auch gesehen, dass wir das Internet komplett anders nutzen. Wir haben jetzt die ganze Heimarbeit, wir sitzen jetzt mehr in Video-Konferenzen, schreiben mehr E-Mails von zu Hause.