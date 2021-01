Cottbuser Tafel versorgt in Corona-Pandemie mehr Bedürftige

Die Cottbuser Tafel hat in der Corona-Pandemie einen größeren Zulauf als zuvor. Zu den 5000 Menschen, die normalerweise vorbeikämen, seien seit dem ersten Lockdown 2020 mindestens 200 hinzugekommen, sagte Kai Noackder, Geschäftsführer des Brandenburger Albert-Schweitzer-Familienwerks, am Freitag dem rbb. Es betreibt die Tafeln in Cottbus, Spremberg, Welzow (Spree-Neiße), Lübben, Luckau und Golßen (Dahme-Spreewald).