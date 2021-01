Der Landkreis Elbe-Elster hat am Montag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Sie sieht vor, dass Pflegedienste im Kreis eigene Testkonzepte für die Mitarbeiter erstellen. Die Pflegekräfte sollen demnach zu regelmäßigen Coronatests verpflichtet werden.

Die Allgemeinverfügung soll laut Kreis das Infektionsgeschehen in der "Altersgruppe der Hochbetagten" minimieren, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Deshalb richten sich die Maßnahmen an stationäre, teilstationäre und mobile Pflegedienste. Sie alle müssen nun eigene Testkonzepte umsetzen.

"Wenn ein ambulanter Pflegedienst 100 Klienten zu betreuen hat, bekommt er nach der aktuellen Testverordnung 1.500 sogenannte Antigen-Schnelltests", erklärt der Gesundheitsdezernent des Landkreises, Roland Neuman, gegenüber dem rbb. Auf der Basis dieses Kontingents soll ein Testkonzept erstellt werden, das auch die Risiken für Mitarbeiter und Gepflegte berücksichtigt. Damit soll die Zielgruppe, also ältere Menschen, besser geschützt werden, als in der Vergangenheit, so Neumann weiter.