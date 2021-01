rbb/Mastow Audio: Antenne Brandenburg | 19.01.2021 | Andreas Friebel | Bild: rbb/Mastow

Corona-Pandemie - Neues Impfzentrum startet in Elsterwerda

19.01.21 | 11:12 Uhr

Nächste Etappe im Kampf gegen das Corona-Virus: In Elsterwerda, im Pandemie-Hotspot Südbrandenburg, wird am Dienstag das nächste Brandenburger Impfzentrum in Betrieb genommen. Doch schon zum Start ist klar: Neue Termine gibt es keine.



In Elsterwerda (Elbe-Elster) geht am Dienstag ein neues Corona-Impfzentrum in Betrieb. Es wurde in der Elbe-Elster-Halle eingerichtet und ist das vierte in Brandenburg - nach Cottbus, Potsdam und Schönefeld. Bis Ende Februar sollen landesweit 18 Impfzentren arbeiten.

Wegen Verzögerungen bei den Lieferungen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer müssen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Corona-Impfungen in Brandenburg deutlich gedrosselt werden. Es werden vorerst keine neuen Termine über die Hotline 116 117 für die Impfzentren vereinbart.

Zahl der Impfungen soll steigen

Davon ist auch das neue Zentrum in Elsterwerda betroffen. In der Mehrzweckhalle können nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) im Moment zunächst 120 Personen pro Tag geimpft werden. Diese Zahl soll in Zukunft auf täglich rund 500 Impfungen steigen, hat KVBB-Sprecher Christian Wehry dem rbb gesagt.

Er betont, dass sich nur Personen impfen lassen können, die auch wirklich einen Termin haben. "Ohne Termin [gibt es] keine Chance, auch überhaupt reinzukommen." Vor der Impfung werden die Patienten zunächst registriert, dann kommen sie in einen Wartebereich und bekommen schließlich die Spritze. "Danach muss man aber noch aus Sicherheitsgründen 20 bis 30 Minuten in einem Beobachtungsbereich sitzen", sagt Wehry, falls jemandem übel werde, es allergische Reaktionen gebe oder ähnliches." Das sei seines Wissens bisher in Brandenburg aber noch nicht eingetreten. "Sollte es doch mal passieren, haben wir medizinisches Personal da, so dass Ihnen sofort geholfen werden kann."

Südbrandenburg stark von Corona betroffen

Der Landkreis Elbe-Elster gehört aktuell zu den Regionen in Brandenburg, die besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen sind. Am Dienstag lag die Zahl der Neu-Ansteckungen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei knapp 341 [kkm.brandenburg.de]. Damit liegt der Kreis an dritter Stelle im Land, nach Ostprignitz-Ruppin (rund 382) und Spree-Neiße (rund 444). Der Süden Brandenburgs bekommt die Pandemie seit Monaten besonders stark zu spüren.