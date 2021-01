"Das bedeutet, dass die Abiturienten und die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe zehn für die gemeinsamen Prüfungen, die im ganzen Land Brandenburg gleich sind, auf jeden Fall drei Wochen weniger Präsenzunterricht haben", so Florian Schöning vom Kreislehrerrat. "Wir geben unser Bestes, dass die Schüler trotzdem beschult werden im Online-Unterricht, aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was im Präsenzunterricht möglich ist, an gezielter Vorbereitung auf das Abitur", ergänzt er.

Probleme und Fragen könnten im Präsenzunterricht unmittelbar geklärt werden, Fehler würden sich nicht so leicht verfestigen, so Schöning. Er hätte sich bereits vor Weihnachten eine landeseinheitliche Regelung gewünscht. Er könne aber auch nicht sagen, ob beispielsweise dezentrale Prüfungen oder eine Verlängerung des Prüfungszeitraumes eine Lösung für das Problem darstellen. Den Schülern im Kreis dürften in jedem Fall nicht die Winterferien genommen werden, so Schöning.