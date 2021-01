Angela Berlin Mittwoch, 13.01.2021 | 16:10 Uhr

Der Arme. Einen Kredit über DREI Millionen aufgenommen und dann keine Staatshilfen, weil dieser als Einnahme gilt... uff. Ja, klar, jetzt ist wieder Geld im Unternehmen, aber mal was anderes: Haben wir eigentlich immer noch Minuszinsen? Dann hätte man ja einen "sensationellen Gewinn" gemacht, wenn man drei Millionen aufnimmt und vielleicht nur 299.000 zurückzahlen muss... Den es natürlich dann schön zu versteuern gilt. Drücke der Firma die Daumen. Die Kleinen in der Reisebranche müssen wirklich kämpfen... Ich mein, wenn die Coronakrise das Ende des Billigflugära bedeuten würde und der unsägliche Overtourism zurückgehen würde, sich die Branche allgemein gesundschrumpfen würde, wäre ich nicht böse. Aber so kleine Nischenanbieter sind nicht die treibende Kraft hinter den Touri-Massen, die machen ihre Sachen in geregeltem Maße, was gut ist. Drücke allen Einzelunternehmen und auch diesem hier schwer die Daumen.