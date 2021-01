Bereits seit 12 Jahren ist sie selbstständig. Sie singt auf Hochzeiten oder auf Stadtfesten. Doch durch die Auflagen der Corona-Eindämmungsverordnungen sind Konzerte oder Veranstaltungen nicht erlaubt. Im vergangenen Jahr sind ihre Aufträge so um 80 Prozent zurückgegangen. Schnell war für Sarah Schulze klar, dass sie so nicht überleben kann.

Durch die Novemberhilfe gab es dann noch einmal 1.700 Euro, die allerdings versteuert werden mussten. Um Arbeitslosengeld II beziehen zu können, müsste Sarah Schulze in eine kleinere Wohnung umziehen. Sie musste daher auf ihr Erspartes zurückgreifen und hat sich für die Rückkehr in das Angestelltendasein entschieden. Das Singen ist damit nur noch ein Nebenjob.

Der Traum von der selbstständigen Sängerin ist nach wie vor da. Doch für die gesamte Branche sieht es aktuell nicht gut aus, sagt Sarah Schulze. Sie hofft, dass in zwei Jahren wieder Normaität herrscht und alles von vorn beginnt. Bis dahin will sie optimistisch bleiben. "Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende", so die Sängerin.