Überfallversuch auf Commerzbank-Filiale in Wilmersdorf

Großeinsatz der Berliner Polizei am Dienstagmorgen in Wilmersdorf: Zwei Männer drangen dort in den Tresorvorraum einer Bank ein und bedrohten eine Angestellte. Der Banküberfall scheiterte letztlich, die Täter entkamen ohne Beute.