Eine mobile Schnelltest-Station direkt im Gubener Industriegebiet soll das Prozedere unkompliziert und staufrei ermöglichen, eingerichtet wurde sie von der Stadt mit Unterstützung des Landes. Das Zentrum ist eines von drei, die Brandenburg entlang der Grenze errichtet hat. Am Mittwoch herrschte in Guben wenig Andrang. Eine Frau aus Gubin berichtet, sie habe ihren zweiten Test in dieser Woche innerhalb kürzester Zeit machen lassen können - am Montag habe sie darauf noch 40 Minuten gewartet.

Rund 900 Menschen nutzten zum Start den Service, sie mussten zum Teil drei bis vier Stunden warten. Stadtsprecherin Laura Böhme kritisiert den Zeitdruck, unter dem das Zentrum umgesetzt werden musste. Auch der Geschäftsführer der Euroregion Spree-Neiße-Bober Carsten Jacob ist unzufrieden: Am Montag habe es eine Pressemitteilung des Brandenburger Innenministeriums gegeben, dass mindestens ein Test wöchentlich bezahlt werde [mik.brandenburg.de] - doch gefordert seien zwei. Hier gebe es offene Fragen bei der Bezahlung.

Momentan werden die Tests kostenlos an die Pendler ausgegeben, die in Polen wohnen und nach Brandenburg einreisen. 25 Euro je Test müssen aber in Deutschland gemeldete Polen zahlen, die in Guben wohnen und über die Neiße zur Arbeit fahren. Der Test brauchen diese Personen für die Arbeit in Polen, aber auch für die Rückkehr nach Hause. Das sei ein harter finanzieller Einschnitt, der auf Grund der kurzfristigen Entscheidung spontan zu stemmen sei, sagte Jacob.