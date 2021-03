Cottbus will Corona-Tests an Schulen zur Pflicht machen

In Cottbus ist am Dienstag die Corona-Inzidenz auf 108 gestiegen. Sie liegt damit zum ersten Mal seit dem 24. Februar über dem kritischen Wert 100, bei dem kreisfreie Städte und Landkreise in Brandenburg laut Landesverordnung unter bestimmten Bedingungen verschärfte Maßnahmen beschließen sollen [landesrecht.brandenburg.de].

Die Stadt Cottbus will nun mit strengeren Regeln reagieren, sollte die Inzidenz an insgesamt drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100er-Marke überschreiten. Das habe der Verwaltungsstab am Dienstag nach einer Beratung zur aktuellen Lage festgelegt.

Geplant sind unter anderem mehr Kontrollen der Corona-Regeln und mehr Tests in Kitas und Schulen. An den Schulen könnten die Tests Pflicht werden. "Ziel ist es, im Sinne der Eltern die Einrichtungen vorerst offen zu halten und nicht schließen zu müssen", heißt es in der Bekanntmachung der Stadt [cottbus.de].