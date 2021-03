rbb/Manske Audio: Antenne Brandenburg | 16.03.2021 | Sebastian Oswald | Bild: rbb/Manske

Nach Stopp des Impfstoffs - Impfzentrum Cottbus hofft auf Zweitimpfungen mit Astrazeneca im Mai

16.03.21 | 14:44 Uhr

Weil Deutschland die Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff gestoppt hat, muss das Impfzentrum Cottbus von Voll- auf Halblast heruntergefahren werden. Das sagte der Zentrumsleiter Jens Rohloff am Dienstag dem rbb. In Cottbus komme nun nur noch das Vakzin von Biontech/Pfizer zum Einsatz. Rohloff geht im Moment davon aus, dass diejenigen, die schon eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen haben, auch die Zweitimpfung mit diesem Stoff bekommen werden. "Astrazeneca ist ja nicht wegen klarer Nebenwirkungen ausgesetzt worden, sondern wegen unklarer. Das wird ja jetzt erst geprüft." Die Zweitimpfungen seien auch erst in zwölf Wochen geplant, weil in Cottbus der Impfstoff dieses Anbieters noch nicht so lange verspritzt werde. "Also da reden wir vom Mai und bis dahin ist das alles sicher geklärt."

Impflinge nehmen Absage gelassen hin

Der Impfstopp mit Astrazeneca komme laut Rohloff zu einem Zeitpunkt, “wo wir endlich wieder mal richtig losgelegt hatten." Im Impfzentrum Cottbus seien allein für den Dienstag rund 360 Termine abgesagt werden. Für die kommenden Tage rechnet er mit ähnlichen Zahlen. Die meisten, die einen Termin hatten, würden gar nicht erst in Zentrum erscheinen, sagt Rohloff. Sie hätten wahrscheinlich aus den Medien vom Stopp erfahren. Und so kommen nur noch vereinzelt welche in die Cottbuser Messehallen, "aber sie sind eigentlich recht entspannt" [bei der Absage, d. Red.]. Ein paar Mal habe auch sein Telefon geklingelt, doch auch die Anrufer seien sehr entspannt. Da geht's ja um Sicherheit und man möchte ja nicht eine Impfung haben, bei der gerade die Sicherheit geklärt wird.“

Sorge um Akzeptanz des Impfstoffs

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag bekanntgegeben, dass der Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland vorerst nicht mehr eingesetzt wird. Grund ist, dass mehrere Menschen nach einer Impfung Blutgerinnsel hatten. Laut Spahn ist aber noch nicht klar, ob es einen Zusammenhang mit Astrazeneca gibt.



Das für Mittwoch geplante Bund-Länder-Treffen wurde verschoben, bis eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde vorliegt. Diese will am Donnerstag über den weiteren Umgang mit dem Vakzin beraten.

Der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, kritisierte, dass die Impfungen vorläufig ausgesetzt wurden. Dass Thrombosen und Lungenembolien aufgetreten sind, müsse nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben. Montgomery warnte, dass durch den Wirbel nicht gerade die Akzeptanz für das eigentlich gute Präparat von Astrazeneca wachse.

Der Leiter des Cottbuser Impfzentrums Jens Rohloff glaubt nicht, dass die Akzeptanz sinken wird, weil es sich bei den Vorfällen um wenige Einzelfälle gehandelt habe, "bei denen man nicht weiß, ob der Zusammenhang mit Astrazeneca steht.“ Es seien Millionen Dosen verimpft worden. "Ich glaube, den meisten geht’s gut." Man müsse aber abwarten, was die Untersuchungen ergeben.

Mehr Impfstoff von Biontech/Pfizer zugesagt

Unterdessen hat die EU mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech/Pfizer eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen vereinbart. Das teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Damit steige die Gesamtzahl der zugesagten Einheiten für das zweite Quartal auf mehr als 200 Millionen. Die vorgezogene Lieferung verschaffen den EU-Mitgliedstaaten Spielraum, sagte von der Leyen. "Möglicherweise können auch Lücken aufgefüllt werden."