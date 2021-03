Die Stadt Cottbus führt ab Montag in Kitas und Schulen verpflichtende Corona-Tests ein. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Demnach müssen sich alle Mitarbeiter, Erzieher, Lehrer zweimal pro Woche und Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einmal pro Woche selbst testen oder testen lassen.

Zudem setzt Cottbus ab sofort die Luca-App für die Kontaktverfolgung im Falle einer Corona-Infektion ein. "Ich bin froh, dass wir als eine der ersten Städte in Deutschland und wohl die erste in Brandenburg diese App am Start haben", sagte der Leiter des Verwaltungsstabs in Cottbus, Thomas Berger, laut einer Mitteilung vom Donnerstag.

Es sei wichtig, das möglichst viele Menschen aber auch Anbieter im Handel oder in der Gastronomie mitmachten. Die App könne die Grundlage für vorsichtige und kontrollierte Öffnungsschritte in vielen Bereichen sein, so Berger. Mit der App können Besuche in Geschäften, Restaurants oder Museen anonym dokumentiert werden. Nur im Fall einer Infektion können die Gesundheitsämter auf die Daten zugreifen. Das Gesundheitsamt der Stadt Cottbus sei mit der App vernetzt, so Berger.