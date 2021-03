Der Landrat des Elbe-Elster-Kreises, Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) vermutet, dass die hohen Corona-Infektionszahlen in seinem Kreis auch an den Kritikern der Einschränkungen liegen könnten. "Im Landkreis haben wir Tendenzen von Querdenkern, Reichsbürgern und Corona-Leugnern unterschiedlicher Couleur", sagte er in einem Zeitungsinterview mit der "Märkischen Allgemeinen" [€] . Das mache die Sache schwerer.

Elbe-Elster ist aktuell der Hotspot der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche in Brandenburg. Der Landkreis hat den zweiten Tag in Folge eine Inzidenz von mehr als 200. Das Landesgesundheitsamt meldet für Freitag einen Wert von rund 224 [kkm.brandenburg.de].

In einigen Regionen im Kreis habe es seit Pandemie-Beginn Aktionen gegen die Eindämmungs-Maßnahmen gegeben, sagt der Landrat in dem Interview. "Maskenanordnungen wurden von etlichen Leuten grundsätzlich negiert. Ärzte stellten fragwürdige Atteste aus."

Nachdem der Inzidenzwert in Elbe-Elster am Donnerstag zum ersten Mal seit Ende Januar wieder den Wert von 200 überschritten hatte, kündigte der Kreis die Rückkehr zu strengeren Regeln an. Nach der bisherigen Corona-Verordnung des Landes muss ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt bei einem Wert über 200 an drei Tagen hintereinander die jüngsten Lockerungen zurücknehmen.

Das Kabinett hatte allerdings am Donnerstag vereinbart, dass die schärferen Regeln ab Montag bereits greifen sollen, wenn der Inzidenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Christian Heinrich-Jaschinski hatte noch zu Wochenbeginn schärfere Reglungen bei einem Wert über 100 abgelehnt. Nach der noch geltenden Verordnung sollen Kreise in dem Fall mehr Schutzmaßnahmen ergreifen.