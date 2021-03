Doch auch wenn die Zahlen gesunken sind, bedeutet das aus Sicht von Amtsdirektor Kersten Sickert (parteilos) kein Aufatmen und schon gar keine Sicherheit. Jüngst gab es neue Fälle in Schule und Kita. "Das wandert von Bereich zu Bereich", so Sickert. Man müsse präventiv handeln, um dem Einhalt zu gebieten. Wie viele Infektionen es in den Einrichtungen genau gibt, wird derzeit noch überprüft.

Mit einer Inzidenz von 600 war das Amt Ortrand noch vor einer Woche der Corona-Hotspot in Brandenburg. Inzwischen gibt es statt 70 noch 45 Corona-Infizierte in dem Amt mit 6.000 Einwohnern.

Einen genauen Ausbruchsherd kann Bürgermeister Nico Gebel (CDU) nach eigenen Angaben nicht ausmachen. In vielen Betrieben, Bildungseinrichtungen, auch in der Amtsverwaltung habe es Infektionen gegeben. "In Ortrand pendeln viele Menschen ein und aus, das soll auch so bleiben", sagte Gebel dem rbb.

Ortrand sei für rund 10.000 Menschen - etwa 4.000 aus Sachsen und 6.000 aus dem Amt selbst - ein wichtiger Infrastruktur-Standort, betonte Gebel. Von verschärften Maßnahmen, etwa einem harten Lockdown, halten weder er noch der Amtsdirektor viel. Ihre Strategie heißt: Testen. In der kommenden Woche soll dafür im Vereinshaus ein Zentrum entstehen, in dem sich jeder Ortrander kostenfrei testen lassen kann. Auch in Unternehmen könnten solche Tests angeboten werden.