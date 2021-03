Nun will sich Bürgermeister Niko Gebel (CDU) mit den Unternehmern seiner Stadt zusammensetzen, sagte er am Freitag dem rbb. Einige von ihnen sollen die Corona-Hotspots im Amt sein.

Vor allem die größeren Unternehmen seien Infektionstreiber, sagte Amtsdirektor Kersten Sickert (parteilos) am Freitag dem rbb. In einer großen Firma habe ein offensichtlich erkrankter Lkw-Fahrer andere Mitarbeiter angesteckt. Die hätten das Virus unter den Kollegen verteilt - und die wiederum in ihren Familien.

Dabei hatte das Amt Ortrand schon zu Jahresbeginn Corona-Tests für die Kita eingeführt - zu einer Zeit, als sie im Rest des Landes gerade erst beschafft wurden. "Wir haben über den privaten Markt - ohne, dass sich jemand bereichert hat - Tests besorgt, die dann immer montags in den Kitas praktiziert wurden", sagt Kersten Sickert.

Dass Ortrand nun Corona-Schwerpunkt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist, konnte aber auch das nicht verhindern. Nun will sich Bürgermeister Nico Gebel noch am Wochenende mit den Unternehmern zusammensetzen. Er will klären, ob man gemeinsame Teststrategien angehen kann, später auch gemeinsame Impfstrategien." Dafür gebe es verschiedene Ideen, wie einen Testbus oder Tests in Schwerpunktbetrieben. Auch Impfungen direkt in den Betrieben könnte sich Gebel vorstellen.