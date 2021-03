In Cottbus gilt diese Pflicht seit dieser Woche, nachdem die 7-Tage-Inzidenz an mehreren Tagen über 100 gelegen hatte. Allerdings waren Selbsttests nicht wie angekündigt vom Land geliefert worden, so dass es zu teilweise chaotischen Zuständen an den Testzentren in der Stadt gekommen war. Diese hatte deshalb die Vorlage eines negativen Testergebnisses in den Schulen von Mittwoch auf Freitag verschoben, den letzten Tag vor den Osterferien.

Stadtsprecher Jan Gloßmann verteidigte das Vorgehen. Die Tests seien wichtig, um Sicherheit in den Schulen zu haben. Hier gebe es zahlreiche Infektionen, auch mit der sogenannten britischen Mutation des Corona-Virus. Mittlerweile sollten in den Schulen genügend Tests vorhanden sein.

Ob allerdings viele Schüler zum Unterricht kommen, bleibt anzuwarten. Das Land Brandenburg hatte die Präsenzpflicht seit Montag ausgesetzt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 25.05.2021, 15.10 Uhr