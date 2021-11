Thorsten Berlin Donnerstag, 11.11.2021 | 16:35 Uhr

Man ist also wütend auf die Ungeimpften? Was ist mit den Geimpften, die in gleicher Zahl im CTK liegen, sind die nicht auch eine Belastung oder kommen Operierte immer auf die ITS? Wohl kaum!

Ist der Klinik-Chef auch wütend auf die 69 anderen Menschen, welche derzeit die anderen Intensivbetten belegen? Wieviele davon haben ihre Erkrankung selbst verursacht, durch z. B. schlechte Lebensgewohnheiten, Drogensucht, Fresssucht, etc.? Wäre nicht ein Großteil der 2,6 Millionen Toten jährlich wegen Adipositas und Diabetes vermeidbar? Wäre nicht eine Vielzahl der Krebsbehandlungen vermeidbar, wenn wir die Umwelt weniger verschmutzen, weniger rauchen und saufen und uns gesünder ernähren würden? Ich finde es unfair, dass der Focus so verengt, während jede andere Unvernunft einfach akzeptiert wird.

Leider gab es keine kostenfreien Tests mehr, so wäre sicherlich ein Großteil der jetzt vorliegenden Infektionen vermieden worden! Ist also nicht eher die Regierung verantwortlich?