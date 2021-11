7-Tage-Inzidenz in Elbe-Elster steigt weiter an

Die 7-Tage-Inzidenz steigt vor allem in Südbrandenburg weiter an. Für den Landkreis Elbe-Elster meldet das RKI heute mit 1.145 Neuinfektionen in einer Woche einen neuen Spitzenwert. Elbe-Elster bleibt damit der am stärksten belastete Kreis in Brandenburg. Im Oberspreewald-Lausitz-Kreis liegt die Zahl bei fast 900, Spree-Neiße hat eine 7-Tage-Inzidenz von fast 860.