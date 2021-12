Die beiden gehen auf die Grundschule in Döbern (Spree-Neiße) und gehören zu den insgesamt rund 2.600 Schülerinnen und Schülern, die seit Montag allein im Süden Brandenburgs betreut werden. Denn wegen der Pandemie beginnen die Weihnachtsferien in Brandenburg dieses Jahr schon drei Tage früher. Das hatte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) im November angekündigt . Für Grundschulkinder, deren Eltern keine Betreuung organisieren konnten, gibt es so ein Angebot in den Schulen.

Zumindest Lilly und Anni aus der Döberner Grundschule sind begeistert. So könnte Schule öfter sein, finden sie. Aus der Not ein tolles Erlebnis für die Schüler machen, das funktioniert in Döbern offenbar gut - auch, wenn es im Vorfeld für graue Haare gesorgt hat, sagt Nanett Vietzke. Sie ist eigentlich Lehrerin und nun drei Tage als Vertretung der Schulleitung eingesetzt.

In Döbern sind 35 der eigentlich 300 Grundschulkinder an diesem Montag nicht zu Hause, sondern in der Notbetreuung. Sechs junge Frauen, die teils pädagogische Hilfskräfte und teils im freiwilligen sozialen Jahr sind, kümmern sich um sie. Aus Sicht von Nanett Vietzke ist das ein Segen. "Wir laufen seit fünf Wochen mit zehn kranken Lehrern." Auch die Schulbusse und der Hort stehen in Döbern wie an normalen Schultagen bereit.

So entspannt läuft es aber nicht überall, so Vietzke. Sie wisse von vielen Grundschulen, die ihre Lehrkräfte einsetzen müssen. "Es kommt dann doch ein bisschen Neid auf. Was ist mit den Lehrern der Oberschulen? Die haben frei."