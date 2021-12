Stornierungen durch Corona - Vielen Hotels in Brandenburg brechen Gäste weg

Mo 13.12.21 | 17:02 Uhr | Von Carl Winterhagen

Audio: Antenne Brandenburg | 13.12.2021 | Carl Winterhagen

Vor einem Jahr trat der Lockdown in Kraft. Vieles war geschlossen, auch Hotels waren betroffen, durften nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Ein Jahr später gibt es zwar keinen Lockdown, aber 2G-Regeln. Wie geht es den Hotels damit? Von Carl Winterhagen

Frank Ulrich ist wütend. Der Direktor der Sorat-Hotels in Cottbus hat gerade unzählige freie Zimmer. Wie vor einem Jahr. "Auch damals haben uns schon Gesundheitsexperten prophezeit, dass der Winter eine Viruswelle beinhalten wird." Jetzt sei man wieder in genau derselben Situation - "als wenn wir nichts gelernt hätten." Ausbaden müssten es jetzt die Bürger und vor allem Branchen wie die Hotelbranche, sagt Ulrich. "Mit dem Ministerpräsidentenkonferenz-Beschluss zur 2G-Regel stand bei uns das Telefon nicht mehr still." Immer mehr Gäste haben ihre Übernachtungen storniert. Auch Weihnachtsfeiern wurden abgesagt - einerseits wegen der hohen Infektionszahlen und andererseits, weil Firmen ihre ungeimpften Mitarbeiter nicht ausschließen wollten.

Damit steht Frank Ullrich nicht allein da. Die Situation sei für Hoteliers in Brandenburg derzeit "sehr, sehr heftig", sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Brandenburg, Olaf Schöpe, am Montag rbb|24. Es habe im Dezember viele Stornierungen gegeben, er spüre eine große Unruhe bei den Hotelbetreibern und deren Mitarbeitern. "Die Gäste sind zurückhaltend, was den Weihnachtsbetrieb betrifft." Schöpe habe gerade erst von einem Hotel im Berliner Umland gehört, das den Betrieb aufgibt.

Hoffnung auf ein Drittel Auslastung

Laut Dehoga ist "vermutlich über die Hälfte der Buchungen" weggebrochen. Dazu komme, dass einzelne Hotels die Überbrückungshilfen aus dem vergangenen Jahr noch nicht erhalten hätten, so Schöpe. Zumindest bei Frank Ulrich in Cottbus ist das Geld angekommen. Aber ob es am Ende reicht, sei für den Hoteldirektor ungewiss. Sein Haus ist im Dezember normalerweise zu 50 bis 60 Prozent ausgelastet, sagt er. Jetzt würde er sich über 30 Prozent freuen. "Alles Jammern hilft nicht", so Ulrich. "Wir müssen irgendwie durch. Wir müssen sehen, dass wir Kosten reduzieren, Kosten reduzieren, Kosten reduzieren. Etwas anderes hilft nicht." Die Ausgaben reduziere Frank Ulrich, indem er seine Angestellten ab Januar schweren Herzens wieder in die Kurzarbeit schickt. Angestellte wie Sabrina Lyubchyts, die in der aktuellen Situation den Umgang mit den Gästen vermisst. "Wenn man das mit dem Sommer vergleicht, wo wirklich viel los ist, die Gäste mit einer Freude reinkommen und man Spaß hat, mit den Gästen umzugehen, und [jetzt] alles so ruhig ist, ist es schon ein bisschen traurig", sagt die Mitarbeiterin.

Woidke kündigt weitere Einschränkungen an

Unterdessen hat der Brandenburger Landtag am Montag den Weg für schärfere Corona-Regeln frei gemacht und die epidemische Notlage festgestellt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte, das Land befinde sich mit hohen Inzidenzwerten und vielen Infizierten in Krankenhäusern "in schwierigen Zeiten, in dunklen Zeiten, in grauen Zeiten". Es müsse alles dafür getan werden, "dass möglichst wenig Menschen schwer erkranken." Zu weiteren Einschränkungen speziell für Hotels wurde bis Montagnachmittag nichts bekannt. Geplant ist laut Woidke, die nächtlichen Ausgangssperren für Ungeimpfte in Landkreisen mit besonders hohen Inzidenzwerten zu verlängern. Auch sollten Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern verboten werden. Landesweit sollen Clubs und Diskotheken geschlossen werden, auch Festivals dürfen nicht mehr stattfinden. Zudem seien konsequente Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte vorgesehen. Die Landesregierung ziehe auch weitere Maßnahmen in Betracht, "um der Pandemie Herr zu werden", so Woidke.

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.12.2021, 15:10 Uhr