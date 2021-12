Das Robert-Koch-Institut hat seine Risikobewertung wegen der Omikron-Variante des Coronavirus' verschärft. Auch für zweifach Geimpfte und Genesene wird die Gefahr einer Ansteckung jetzt als hoch angesehen. Für Geimpfte mit einer Auffrischungsimpfung - dem sogenannten Booster - schätzt das RKI das Risiko als "moderat" ein. Für Ungeimpfte bleibe die Ansteckungsgefahr "sehr hoch". In den USA ist die Omikron-Variante inzwischen die vorherrschende. Mehr als 70 Prozent der Neuansteckungen sind laut US-Seuchenbehörde auf sie zurückzuführen. Noch vor einer Woche waren es zwölf Prozent. Der Expertenrat erwartet für Deutschland eine ähnliche Entwicklung. Bund und Länder beraten am Dienstag über strengere Corona-Regeln. Die Cottbuser Mikrobiologin Heidrun Peltroche erklärt, warum eine Omikron-Welle deutlich schlimmere Folgen haben könnte, als der Anstieg der Fälle durch die Delta-Variant.

Heidrun Peltroche: Wir haben bisher in Deutschland noch nicht so viele Fälle. Wenn man sich anschaut, was exponentielles Wachstum eigentlich bedeutet, dann heißt das, es gibt erstmal ganz wenige Fälle, die also nicht sichtbar sind. Dann kommt relativ schnell in ganz kurzer Zeit eine ganz steile Wand nach oben. So haben wir das in England, Dänemark und natürlich in Südafrika gesehen.

Wenn man jetzt in diesem Moment - in dem wir noch nicht diese massive Verbreitung mit der schnellen Verdopplungszeit und den vielen Fällen haben - wenn man in diesem Moment Kontaktbeschränkung steigern würde, könnte man diesen Zeitablauf, bis wir vor dieser Wand von Omikron-Fällen stehen, vielleicht verzögern. Insofern denke ich, dass das tatsächlich sinnvoll ist. Man muss handeln, bevor man das Drama sieht.