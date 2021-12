Ungeimpfte dürfen in Cottbus auch an Silvester nachts nicht raus

Obwohl die Inzidenz in Cottbus aktuell sinkt, bleiben die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für nicht gegen Corona geimpfte oder genesene Personen auch zum Jahreswechsel bestehen. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag auf Anfrage von rbb|24 mit. Die Betroffenen dürfen sich damit weiterhin nur in Ausnahmefällen zwischen 22 und 6 Uhr im öffentlichen Raum aufhalten.

Zwar meldete die Stadt Cottbus am Donnerstag eine 7-Tage-Inzidenz von 686 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und liegt damit unter dem Schwellwert von 750. Doch maßgelblich seien die Werte des Robert-Koch-Instituts (RKI), das die Inzidenz am Donnerstag noch mit 786 angab. Der niedrigere Wert des Gesundheitsamtes werde weitergegeben und voraussichtlich am Freitag in den Veröffentlichungen des RKI auftauchen, so die Stadtverwaltung.