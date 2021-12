Neben Massen sollen weitere ständige Impfstellen in Herzberg und Elsterwerda an den Start gehen. Laut Heinrich-Jaschinski ist der Plan, die in Herzberg in dieser Woche und die Stelle in Elsterwerda in der kommenden Woche zu eröffnen. Sie sollen montags bis freitags "in der Lage sein, Impfwilligen ein Angebot zu unterbreiten", so der Landrat.



Um die neuen Impfangebote für eine längere Zeit anbieten zu können, hat der Landkreis bereits Anfang Dezember Unterstützer wie Ärzte, Krankenschwestern und Sprechstundenhilfen gesucht. Sie sollten sich bei Interesse beim Krisenstab des Landkreises melden.