Azubis und Lehrkräfte springen im Klinikum Niederlausitz in die Bresche

Do 16.12.21 | 17:00 Uhr

Durch die weiterhin hohen Corona-Zahlen arbeiten die Pflegekräfte in Südbrandenburgs Krankenhäusern an der Belastungsgrenze. Die Azubis und Lehrkräfte sollen nun an den Klinik-Standorten Senftenberg und Lauchhammer mitarbeiten.

Das Klinikum Niederlausitz im Oberspreewald-Lausitz-Kreis stellt bis zum Jahresende die reguläre Ausbildung der angehenden Krankenschwestern und Pfleger ein. Lehrer und Schüler gehen in den aktiven Krankenhausdienst, um dort das Personal zu entlasten.

Die 18 Auszubildenden werden auf ganz normalen Stationen, auf den Isolierstationen und auch im Bereich der Intensivstation helfen. "Alle Schüler haben sich sofort bereiterklärt, zu unterstützen", sagte Schulleiter Frank Kuhlmann am Donnerstag dem rbb. Neben der Arbeit an den Patienten gehe es prinzipiell um Hilfe in allen Bereichen, die mit Pflege zu tun hat. Dazu gehöre zum Beispiel auch, Essen auszugeben.

Für die jungen Leute sei das ein Einsatz in ihrem zukünftigen Beruf, den sie in einer besonderen Situation erleben werden. "Die Bedingungen sind wirklich sehr extrem, weil auch immer die Angst mitschwingt, sich zu infizieren", so Kuhlmann. Die Schülerinnen und Schüler würden außerdem sehr viel Leid auf den Stationen erleben.

"Die Schüler erleben jetzt etwas, was sie wahrscheinlich auch den Rest ihrer Ausbildung und auch in ihrem beruflichen Leben prägen wird." Deshalb sei es gut, dass sie sich bei Problemen an Psychologen wenden könnten, sagt Kuhlmann.