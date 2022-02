Eine Praxis weniger in Luckau, zwei in Lübben, drei weitere Ärzte sind kurz vor ihrem Ruhestand. Zwischen Luckau, Golßen und Lübben fehlen die Hausärzte - doch eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Am Montag berieten Politiker, Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung und Bürger - konkrete Vorschläge, wie die Situation entspannt werden kann, gab es jedoch nicht.

Als wichtiger Grund für das Fehlen von Ärzte-Nachwuchs gilt, dass in Brandenburg bisher keine Ärzte ausgebildet werden. Viele junge Ärzte lassen sich eher in oder in der Nähe von Großstädten nieder. Kleine Orte wie Luckau - eine Stadt ohne Bahnanschluss - haben es da schwer.

Daran werde sich auch kurzfristig nichts ändern, sagt Torsten Braunsdorf, Präsident der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung. Er setzt darauf, dass in Cottbus in der Zukunft Ärzte ausgebildet werden. Die ersten würden aber frühestens 2037 fertig sein. Deshalb versuchen Städte, Land und Kassenärztliche Vereinigung die Ärzte kurzfristig mit Geld aufs Land zu locken.