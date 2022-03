Nach der Turn-Veranstaltung "Turnier der Meister" in Cottbus mit internationaler Beteiligung fällt das Corona-Fazit positiv aus. Wie der rbb am Mittwoch aus Veranstalterkreisen erfuhr, wurden nur zwei Infektionen festgestellt. In der vergangenen Woche seien alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Helfenden täglich überprüft worden. Rund 5.000 Testungen waren es demnach insgesamt.

Während der Krieg in ihrem Heimatland tobt, zeigen zwei junge ukrainische Sportler beim Turnen-Weltcup in Cottbus außergewöhnliche Leistungen. Wann sie wieder nach Hause kommen, ist ungewiss. Von Andreas Friebel

Bei den beiden Sportlern, die positiv auf Corona getestet wurden, handle es sich um Turner aus Hongkong, hieß es. Sie hätten sich offenbar erst in Deutschland angesteckt. Bei ihrer Einreise und an den darauffolgenden Tagen seien sie stets negativ auf Corona getestet worden. Erst am Sonntag fielen die Tests positiv aus, heißt es. Die Turner müssen jetzt eine Woche im Hotel in Quarantäne bleiben. Anschließend wird ein weiterer PCR-Test durchgeführt.

An dem viertägigen "Turnier der Meister" in Cottbus hatten rund 300 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 32 Nationen teilgenommen. Die 46. Auflage ist vom 23. bis 26. Februar 2023 geplant. In den Jahren 2020 und 2021 war das Traditionsturnier aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.