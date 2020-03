Auch wenn der Waldfriedhof bei Döbern viel Platz hat: Eine Trauerfeier im Pavillon oder an einem speziellen Andachtsplatz darf nicht stattfinden. Jeder Landkreis, jede Friedhofsverwaltung legt das anders fest. Für die Bestattungsinstitute bedeutet das zur Zeit eine Menge Unklarheiten. Wo kommen die Urkunden jetzt her? Wie läuft der Kontakt mit den Standesämtern im Home-Office?

Für die Trauergäste gebe es nun eine Liste, in die sich jeder eintragen muss, erklärt Bestatterin Saskia Stahn in Döbern. Es stehe Desinfektionsmittel bereit; Trauerfeiern dürfen aktuell auch nur unter freiem Himmel stattfinden.

Auch der örtliche Pfarrer muss sich derzeit besonders akribisch bei den Bestattern rückversichern. "Wenn man eine Beisetzung ansetzen will, eine Trauerfeier, dann muss das auch stattfinden können", sagt Michael Mogk. "Nicht, dass wir, weil die Formalien nicht eingehalten werden können, jetzt sagen müssen: April, April! Wir müssen was Neues suchen. Das kann man in solch einem Trauerfall den Menschen nicht zumuten", so der Pfarrer. "Wir muten ihnen ohnehin schon viel zu."

So muss sich zum Beispiel Familie Andres im Gespräch mit der Bestatterin klar werden, wer zur Bestattung des Vaters kommen darf. Während sich Tochter Manuela fragt, ob die Trauerfeier überhaupt stattfindet. "Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, frage ich mich: Wird das jetzt komplett abgesagt? Müssen wir die Urne irgendwo lagern und können das vielleicht in drei, vier, fünf Monaten machen? Wir wissen ja nicht, wie sich die Corona-Situation ändern wird. In einem halben Jahr, in einem Vierteljahr..."