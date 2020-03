Circus Festival in Cottbus gestrandet

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Zwangspause ist der Circus Festival derzeit in Cottbus gestrandet. Das Winterqaurtier musste verlängert werden.

"Jeder Zirkus in ganz Deutschland bleibt stehen und darf keine Veranstaltungen geben", so Philipp Frank vom Circus Festival. "Somit sind wir wirklich sehr schwer betroffen und haben kein Einkommen. Zwei Auflieger von uns mussten wir verschrotten, um dafür ein bisschen Geld zu bekommen", erklärt er.

Wenn es wieder auf Torunee geht, müsse der Zirkus überlegen, wie die Materialien verpackt werden, so Frank weiter. Noch im letzten Jahr hatte der Circus eine Benefizvorstellung für die Cottbuser Tafel gegeben, nun ist er selbst auf Unterstützung angewiesen. "Uns fehlt es wirklich an Geld, dass wir Futter kaufen können für die Tiere, Wasser, Strom und laufende Kosten", zählt Frank auf.

"Wir Menschen wollen auch irgendwie leben und wie wir an Geld kommen wissen wir nicht", fährt er fort. Normalerweise wäre der Zirkus jetzt in Eisenach. Doch wie in vielen anderen Städten auch wurden die Auftritte abgesagt. Nun hofft Philipp Frank darauf, zumindest im Herbst oder zu Weihnachten Vorstellungen geben zu können.

Auch die Tiere würden unter der Situation leiden. "Wir haben eine Probiermanege aufgebaut, aber das ist auch nciht das Wahre für die Tiere. Hier ist weit und breit kein Grün zu sehen und die brauchen auch grüne Wiesen, das ist sehr wichtig." Die Akrobaten müssen sich ebenfalls anders fit halten. "Wir müssen uns ein Laufband holen oder draußen laufen gehen, sonst werden wir alle dicker", so Frank.