In Südbrandenburg gibt es den ersten Corona-Todesfall. In einem Seniorenheim in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) ist ein Bewohner gestorben, bei dem das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Das hat der Landkreis am Dienstagabend mitgeteilt. Demnach handelt es sich um einen Patienten, der bereits geschwächt war.