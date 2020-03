Die Stadt Cottbus warnt die Einwohner vor falschen Mitarbeitern des Ordnungsamtes, die sich die Corona-Krise zunutze machen wollen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, seien in den Stadtteilen Sandow und Spremberger Vorstadt Betrüger unterwegs, die in der Rolle von Ordnungsamt-Mitarbeitern Passierscheine kontrollieren wollen.

Wer keinen vorweisen könne, müsse direkt ein Strafgeld zahlen. Hinweise darauf hätten das Sicherheitszentrum der Stadt erreicht.



Derartige Passierscheine gibt es aktuell nicht. Zudem würden Mitarbeiter des Ordnungsamtes niemals Bargeld auf der Straße kassieren. Echte Mitarbeiter könnten sich zudem durch einen Dienstausweis legitimieren.

Die Stadt Cottbus will laut Mitteilung Anzeige gegen Unbekannt erstatten.