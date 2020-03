Man wolle jeden Fall mit den Vollstreckungsbehörden und den Vermietern genau prüfen, kündigte Rathauasprecher Jan Gloßmann am Freitag an. Kulanz werde aber nur gewährt, wenn sich die Schwierigkeiten und Außenstände auf die Corona-Krise zurückführen lassen und nicht bereits in den Monaten oder gar Jahren zuvor aufgelaufen sind.

Zudem hat die Stadt mitgeteilt, die Einhaltung von Verboten streng kontrollieren zu wollen. Das Cottbuser Ordnungsamt habe sechs Teams gebildet, die auch am Wochenende in allen Ortsteilen unterwegs sein werden, sagte Jan Gloßmann. Die Teams sollen unter anderem gesperrte Spielplätze und Gaststätten kontrollieren. Lokale in der Stadt dürfen wegen der Corona-Krise derzeit nur bis 18 Uhr geöffnet sein.



Der Verwaltungsstab des Rathauses appellierte erntu an Eltern und Großeltern, mit ihren Kindern und Enkeln Spielplätze zu meiden, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Gleiches gelte für Treffen größerer Gruppen in Parks oder an Gewässern.

Bisherige Kontrollen haben nach Auskunft des Rathauses gezeigt, dass Eltern und Gruppen auf Hinweise der Kontrolleure verständnisvoll und einsichtig reagiert hätten. Ziel bleibe es, nicht zu strafen, sondern aufzuklären, um Kontakte zu vermeiden, so Stadtsprecher Gloßmann.